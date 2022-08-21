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Manisa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA 21.08.2022, 20:09
Manisa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ’Uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden’ şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, A.M. (33) isimli yabancı şahıs üzerinde 1,37 gram, 0,36 gram ve 0,98 gram olmak üzere 3 parça halinde beyaz kağıda sarılı toplam 2,80 gram metamfetamin, siyah poşete sarılı 2,30 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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