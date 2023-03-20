Manisa’da uyuşturucudan bir haftada 73 şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 73 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13-20 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 69 olaya müdahale ederken, 73 şüpheli şahsı da kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda; 683 adet sentetik ecza hapı, 277 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi, 58 adet extacy maddesi, 28 gram skunk maddesi, 21 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 3 bin 335 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.