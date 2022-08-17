banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

MANİSA 17.08.2022, 15:18
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Gördes ilçesinde 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gördes İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Gördes ilçesinde 2 adreste aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 15 adet turuncu extacy, 10 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonunda 3 şüpheli şahıs O.U., M.T. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu