Manisa’da üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar

Yunusemre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde her pazar günü kurulan ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı çiftçi ile tüketiciyi buluşturuyor.

Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı hizmete girdi. Vatandaşların hizmetine sunulan pazarda; üretici pazarı birinci katta kurulurken; ikinci katta ise ikinci el eşya pazarı yer alıyor. Yoğun ilgi gören üretici pazarında tezgah açmak isteyen çiftçiler için şartlar belirlendi. Burada tezgah açmak isteyen üreticilerin Manisa il sınırları içerisinde üretici belgesi, tarıma kayıtlı olduğuna dair belge ve kimlik fotokopisi ile Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunmasının gerekiyor.