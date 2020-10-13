Manisa’da üretici ile tüketiciyi buluşturan pazar
YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN YUNUS EMRE MİLLET ÇARŞISI İÇERİSİNDE HER PAZAR GÜNÜ KURULAN İKİNCİ EL EŞYA VE ÜRETİCİ (KÖYLÜ) PAZARI ÇİFTÇİ İLE TÜKETİCİYİ BULUŞTURUYOR.
Yunusemre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde her pazar günü kurulan ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı çiftçi ile tüketiciyi buluşturuyor.
Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda ikinci el eşya ve üretici (köylü) pazarı hizmete girdi. Vatandaşların hizmetine sunulan pazarda; üretici pazarı birinci katta kurulurken; ikinci katta ise ikinci el eşya pazarı yer alıyor. Yoğun ilgi gören üretici pazarında tezgah açmak isteyen çiftçiler için şartlar belirlendi. Burada tezgah açmak isteyen üreticilerin Manisa il sınırları içerisinde üretici belgesi, tarıma kayıtlı olduğuna dair belge ve kimlik fotokopisi ile Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunmasının gerekiyor.
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