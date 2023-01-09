Manisa’da Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Ümitler Judo İl Birinciliğinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan Ümitler Judo İl Birinciliği yapıldı. Manisa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara kız-erkek olmak üzere toplamda 78 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi. Müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye giren judocular 27-29 Ocak’ta Osmaniye’de yapılacak Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil edecek.Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde ilk 3’e giren isimler şu şekilde oluştu: Kızlarda

44 kiloda 1. Naz Korkmaz. 48 kiloda 1. Merve Kaya, 2. Merve Çınar, 3. İrem Yıldız. 52 kiloda 1. Ceylin Nisa Dalkara, 2. Sıla Kırcı, 3. Yaren Bozan. 57 kiloda 1. Yağmur Arguz, 2. Fulya Ergen, 3. Esma Karafil. 63 kiloda 1. Buse Yüksel, 2. Kerime Nur İşbecer, 3. Meryem Ebrar Koçyiğit. 70 kiloda 1. Nida Havle Şevik. +70 kiloda 1. Güner Kıymet Biçer, 2. Irmak Ceylin Güçtekin, 3. Medine Ulubay oldu.

Erkeklerde ise 50 kiloda 1. Hasan Dibek, 2. Ömer Faruk Pınar, 3. Kerem Şayık. 55 kiloda 1. Batın Emre Özdemir, 2. Celal Gündüz, 3. Muharrem İnci. 60 kiloda 1. Buğra Filiz, 2. Mehmet Altaş, 3. Ozan Karpuzcu. 66 kiloda 1. Ümit Çırpan, 2. Semih Acar, 3. Emir Musap Çelik. 73 kiloda 1. Emin Taha Kırmızı, 2. Hasan Can Göllü, 3. Mustafa Yağız Karaca. 81 kiloda 1. Arda Aydın, 2. Emirhan Bulut Çağlar. 90 kiloda 1. Halit İnci, 2. Aytaç Aykut Gündoğan, 3. İsmail Hakkı Sezer. +90 kiloda 1. Zübeyir Talha Polat, 2. Kayra Pektaş.