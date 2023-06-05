Manisa’da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRDEN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.
MANİSA 05.06.2023, 23:46
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde B.K. (31) idaresindeki 45 H 1376 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan E.H.E. (15), dengesini kaybedip düşerek başını çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.