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Manisa’da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRDEN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

MANİSA 05.06.2023, 23:46
Manisa’da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde B.K. (31) idaresindeki 45 H 1376 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan E.H.E. (15), dengesini kaybedip düşerek başını çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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