Manisa’da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde B.K. (31) idaresindeki 45 H 1376 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan E.H.E. (15), dengesini kaybedip düşerek başını çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.