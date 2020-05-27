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Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19
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Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E.A. idaresindeki 45 ABH 666 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı istikametinden İngolstadt Bulvarı istikameti kesişiminde İ.Ö. idaresindeki 35 FA 0950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülere ilk müdahale yapıldıktan sonra sürücülerden A.E.A. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine, İ.Ö. ise Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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