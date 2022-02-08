Manisa’da toplu ulaşıma sıkı denetim

Toplu ulaşımda hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler toplu ulaşım araçlarında periyodik olarak denetimde bulunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde rutin olarak toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştiriyor. Titizlikle yürütülen denetimlerde vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla tüm ayrıntıları inceleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi. Bu doğrultuda il genelinde toplu ulaşım araçlarında sık sık denetimde bulunuyoruz. Yaptığımız denetimlerde, hijyen koşullarının yanı sıra engelli rampası kullanımı ve sefer saati kontrolü de yapılmaktadır” dedi.