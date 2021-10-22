banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Manisa’da taşkın tehlikelerine karşı önlemler devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinden geçen DSİ sulama kanalında temizlik çalışması ile Bozköy deresinde oluşabilecek taşkınlara karşı tahliye amaçlı büz döşeme işi gerçekleştirildi.

MANİSA 22.10.2021, 16:13
Manisa’da taşkın tehlikelerine karşı önlemler devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinden geçen DSİ sulama kanalında temizlik çalışması ile Bozköy deresinde oluşabilecek taşkınlara karşı tahliye amaçlı büz döşeme işi gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların bir daha yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinden geçen DSİ sulama kanalının kapalı kesite döndüğü 40 metre uzunluğundaki bölümü temizlendi. Ardından aşırı yağışlı havalarda sulama kanalında taşkın yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla Bozköy deresinde birikme yapabilecek fazla suların tahliyesi için büz döşeme çalışması yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz kış aylarında Manisa’da yaşanan taşkınların bir daha yaşanmaması amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, “Taşkın tehlikelerine karşı önlemlerin alınması bizleri sevindiriyor. Vatandaşlarımızın da bu çalışmalardan memnun olduğunu düşünüyorum. MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2