banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Manisa’da sürücülere Mesir lokumlu trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesi trafikte yaşanan yoğun nedeniyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri denetimlerini artırdı. Yunusemre ilçesinde 19 Mayıs Bulvarında çift yönlü denetim yapan ekipler hem sürücüleri bilgilendirdi hem de Mesir Lokumu ikram ederek bayramlarını kutladı.

MANİSA 08.07.2022, 16:16
Manisa’da sürücülere Mesir lokumlu trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesi trafikte yaşanan yoğun nedeniyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri denetimlerini artırdı. Yunusemre ilçesinde 19 Mayıs Bulvarında çift yönlü denetim yapan ekipler hem sürücüleri bilgilendirdi hem de Mesir Lokumu ikram ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı öncesi hem şehirlerarası hem de şehir içinde artan trafik nedeniyle tüm önlemelerini alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Yunusemre ilçesindeki 19 Mayıs Bulvarı’nda çift taraflı denetim gerçekleştirdi. ’Bayram yolunda, emniyet kemeri taktıysan her şey Yolunda’ sloganıyla gerçekleştirilen denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken emniyet kemerinin önemi de anlatıldı. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtılan denetimde Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Mesir Lokumu paketleri de ikram edilerek vatandaşların bayramı kutlandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu