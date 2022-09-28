Manisa’da sulama kanalları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar ile Akpınar mahallelerinden geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalı güzergahında bin 200 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde dere ve sulama kanalı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi ile Akpınar Mahallesinde Devlet Su İşlerine ait olan sulama kanalı güzergahında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bin 200 metrelik alanı kapsayan temizlik çalışmalarıyla birlikte yoğun yağışlarda oluşabilecek su taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.

Çalışmaları değerlendiren Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, “Yaklaşan kış mevsimi öncesi, DSİ’ye ait olan ve mahallemiz sınırlarından geçen sulama kanalında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten ise emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.