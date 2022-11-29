Manisa’da su kayıp-kaçakları 8 yılda yüzde 54’ten yüzde 34’e indirildi

MASKİ Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı 2’nci Olağan Genel Kurulu 2’nci oturumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da MASKİ olarak su kayıp-kaçaklarını ortadan kaldırmak için idare olarak yoğun mesai harcadıklarını ve 8 yılda yüzde 54’lük oranı yüzde 34’e çektiklerini ifade etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı 2’nci Olağan Genel Kurulu 2’nci Oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurulda, 6 siyasi parti temsilcisinin su kayıp-kaçaklarıyla ilgili iddialarına yönelik MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da bir sunum yaptı. Sunumunda su kayıp-kaçakları ile ilgili yaptıkları yatırımları anlatan Aslay, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası sonrasında 2014 yılında kurulan MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet sahasında yer alan yatırımlarla Türkiye’de örnek Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında yer aldığını söyledi. Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yürüttükleri altyapı çalışmalarında 750 kırsal mahallenin 254’ünde çalışmaların tamamlandığını belirtti. Aslay, MASKİ olarak bugüne kadar 5.000 bin kilometre altyapı çalışması yaptıklarını vurgulayarak, bunun 3.500 kilometresinin su kayıp ve kaçaklarını önlemek için içme suyu hattı döşeme çalışması olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göreve başladığı ilk gün verdiği talimat olan içme suyu deposu bakım-onarımlarında bugüne kadar 1.364 depoda çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Aslay, 115 adet de sıfırdan içme suyu deposu inşa edildiğini söyledi.

“Kurulduğumuz günden bu yana su kaçakları ile mücadele ediyoruz”

Aslay, yaptığı sunumun başında su kayıp-kaçakları ile ilgili yönetmelik ve teknik usuller yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Tüm iş ve işlemleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürüttüklerini söyleyen Aslay, “İdaremiz; İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile Teknik Usuller Tebliğine göre hareket etmektedir. Su kayıp ve kaçakları ile ilgili yapılan çalışmalar ve takip süreci ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmekte ve kontrol edilmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne ilde yapılan çalışmalar ile ilgili veriler ilgili su ve kanalizasyon idareleri tarafından verilmektedir. Su kayıp ve kaçakları ile ilgili 2020 yılı raporundaki tüm veriler, tarafımızca iletilmiş olup; veri, bilgi göndermeyen hem de verilerinde hata olduğu için değerlendirmeye alınmayan İdareler mevcuttur. Örneğin; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen veriler hatalı olduğu için değerlendirmeye dahi alınmamıştır. Aynı zamanda; Artvin, Bilecik, Iğdır ve Zonguldak gibi il belediyeleri de ilgili raporda verileri hatalı olduğu için değerlendirme dışında tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Canlı olarak SCADA sistemine bağlanıldı”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, açıklamalarının devamında Manisa’nın teknolojik gözü olan ve her geçen gün genişlettiklerini belirttiği SCADA sistemini anlattı. Sistem üzerinden hem il merkezinin hem de kırsal mahallelerin içme suyunun nasıl takip edildiğini anlık olarak SCADA sistemine bağlanarak gösteren Aslay, suyun çıkış noktasından tüketim aşamasının sonuna kadar takip edildiğini belirtti.

“Kayıp kaçak oranı Yüzde 54’den yüzde 34’e indirildi”

Konuşmasına su kayıp kaçaklarına yönelik bilgilendirmeleri ile devam eden Genel Müdür Burak Aslay, “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliğine göre tüm Su ve Kanalizasyon İdarelerinin 2023 yılı sonuna kadar su kayıp ve kaçaklarını yüzde 30’a indirmesi gerekiyor. Kurulduğumuz yıllarda 17 ilçenin sorumluluğunu alan MASKİ Genel Müdürlüğünün elinde kayıp-kaçak suyla ilgili herhangi bir veri de bulunmuyordu. Sahada tüm verilerin ölçülmesi neticesinde kayıp-kaçak oranı yüzde 54 olarak hesaplandı. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız çalışmalar ile bu oranı 2020 yılında yüzde 35,40’a, 2021 yılında da yüzde 34,52’ye indirdik. Tüm büyükşehirlerin ortalaması şu an yüzde 34,57 iken biz MASKİ olarak bu oranın da altına indik. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Yönetmelikte istediği orana 2 yıl önceden yaklaştık” dedi.

MASKİ’nin 2020 yılı ham su geliri 200 milyon TL

Genel Müdür Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı ham su gelirinin tamamı 200 milyon TL’dir. İdarenin son 3 yıldaki ham su geliri toplansa bile 476 milyon TL’lik rakama ulaşılamadığını belirten Aslay, bu hesaplamanın nasıl yapıldığını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

“1 metreküp suyun maliyeti 14 lira iken vatandaşa 11,70 liradan su temin ediliyor”

Suyun 1 metreküplük bedeli belirlenirken elektrik giderleri, personel giderleri, akaryakıt harcamaları, altyapıların yenilenmesi, depo tadilatları, araç bakım-onarımları, pompa, altyapı malzemesi, trafo vb. mal ve hizmet alımları gibi giderlerin baz alındığını belirten Aslay, “Manisa ilinin içme suyunun yüzde 99’unun yer altından karşılandığı düşünüldüğünde 1 metreküp suyun maliyeti 14 lira iken vatandaşa 11,70 liradan su temin edildiği görülmektedir. Arada oluşan fark Büyükşehir Belediyemizce sübvanse edilmektedir yani karşılanmaktadır. Biz, idare olarak 5 yılda bir hazırladığımız stratejik planlarda ve gerek Performans Raporlarımız gerekse de Faaliyet Raporlarımızda iddia edilenin aksine su kaynaklarının korunması, artırılması, sayısallaştırılması ve kayıp-kaçağın önüne geçmek için yürüttüğümüz çalışmaları belirtmekteyiz. 1.088 mahalleye yeterli su temin etmek için yaptığımız yatırımlar ortada” dedi.

"Azimli Mahallesi örneği yapılan yatırımların önemini ortaya koydu"

Su kayıp kaçakları ile ilgili Saruhanlı ilçesine bağlı Azimli mahallesinden örnek veren Genel Müdür Aslay, “Su kayıp ve kaçakları ile ilgili olarak anlattığımız bu hizmetlerin yapıldığı Saruhanlı ilçemize bağlı Azimli Mahallesinde gelinen nokta şudur: ‘2021 Mart döneminde sayaçlar kapı önüne çıkartılmıştır. Ölçüm amaçlı Azimli Camii ve mezarlığına takılan sayaçlarda, 2021 Nisan tarihinden günümüze kadar toplam 1.396 m3 sarfiyat ölçülmüştür. Sayaçların kapı önüne çıkarılması projesinden sonra, yıllık tahakkukun 3.866 metreküp arttığı tespit edildi. Azimli mahallemizde kayıp kaçak su oranını sıfıra düşürdük’ dedi.