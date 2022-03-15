Manisa’da sonuç odaklı çalışılıyor

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen Manisa İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Vali Karadeniz yaptığı açıklamada, "Manisa’da yapılan çalışmalarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problem çözme ve sonuç alma esaslı olarak çalışmaları yürütmemiz gerekli" dedi.

Toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’da gerçekleştirilen yatırım çalışmaları, faaliyetler ve projelerin durumunu değerlendirmek, kurumların taleplerini dinlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sonuç esaslı çalışmalar yürütülüyor

“Manisa’da yapılan çalışmalarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problem çözme ve sonuç alma esaslı olarak çalışmaları yürütmemiz gerekli” diyen Vali Karadeniz, “Kurumlarımızda gerçekleştirilen çalışmalarda varsa sorun ve problemleri doğru bir şekilde tespit edip, doğru çözüm önerileri geliştirerek sonuç odaklı çalışmalıyız. Eğer bu yöntemle çalışırsak inanıyorum ki tüm kurumlarımızın başarı grafiği artarak devam edecektir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün de yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlere ilişkin bilgi vererek tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Sosyal arabuluculuk eğitimleri hakkında bilgilendirme

İl İdare Şube Başkanları Toplantısında ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları ve bu kapsamda gerçekleştirilecek olan sertifika eğitimleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje kapsamında Adalet Bakanlığı, HEGEM Vakfı ve 25 Devlet Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Akredite Sertifika Programları” ile üniversite yerleşkelerinde, gençlik merkezlerinde, spor aktivite alanlarında, öğrenci yurtlarında, okulda ve ailede, yerel yönetimlerde, kamu ve özel işyerlerinde, yaygın eğitim kurumlarında “Sosyal Arabuluculuk” eğitimleri verileceğini söyleyen Kazaz, bu kapsamda kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Toplantı kurum müdürlerinin söz alarak gerçekleştirdikleri faaliyetler, diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği gerektiren konular hakkında bilgi vermesi, istek ve taleplerini iletmesi ile sona erdi.