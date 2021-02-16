Manisa’da şap aşılama kampanyası başlıyor

Manisa’da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" 2021 yılı ilkbahar dönemi 17 Şubat 2021 tarihi itibarı ile başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi” kapsamında; Manisa il genelinde 17 Şubat tarihi itibarı ile büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" düzenlenecek. Kampanya ile birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; “Bakanlığımız Enstitülerinde üretilen ve İl Müdürlüğümüze gönderilen aşılar gerekli kontroller yapıldıktan sonra İl Müdürlüğümüze ait aşı nakil aracıyla soğuk zincir şartları altında İlçelerimize nakledilmektedir. Nakilleri yapılan aşılar en kısa sürede Veteriner Hekimlerimiz tarafından büyük bir özen ve titizlikle hayvanlara uygulanmaktadır. Söz konusu aşılama kampanyası ile ilimizde yaklaşık 230 bin adet büyükbaş hayvana 6 aylık periyotlarda iki defa şap aşısı uygulanacaktır. Halk arasında ‘Dabak’ olarak da bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında kayıplara neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, hastalık hayvan ölümlerine yol açabilir. Sığır cinsi hayvanların yurtiçi nakillerinde, ‘Veteriner Sağlık Raporu’ bulundurmak mecburidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanlar yılda iki defa şap aşısı ve bir defa LSD aşısı ile aşılanmış olmak zorundadır” dedi.