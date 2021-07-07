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Manisa’da samanlık yangını paniğe neden oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde samanlık damında çıkan yangın paniğe neden olurken yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

MANİSA 07.07.2021, 00:29
Manisa’da samanlık yangını paniğe neden oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde samanlık damında çıkan yangın paniğe neden olurken yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bulunan samanlar birden tutuşmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken 600 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 60 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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