Manisa’da sahte para operasyonu
MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE 50 VE 100 TL'LİK SAHTE BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
MANİSA 04.06.2023, 11:59
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 50 ve 100 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 Haziran günü saat 11.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan faaliyet neticesinde; 50 ve 100 TL’lik banknotlar şeklinde toplam 17 bin 500 TL sahte para ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli B.Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili adlî işlemlere başlandı.