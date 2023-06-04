Manisa’da sahte para operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 50 ve 100 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 Haziran günü saat 11.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan faaliyet neticesinde; 50 ve 100 TL’lik banknotlar şeklinde toplam 17 bin 500 TL sahte para ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli B.Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili adlî işlemlere başlandı.