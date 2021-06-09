Manisa’da sağlık camiasını üzen ölüm

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Mustafa Akgün (58) yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Mart ayı sonunda akciğer kanseri olduğunu öğrenen evli ve 2 çocuk babası Dr. Mustafa Akgün, bir süre Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Dr. Akgün, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi duyuran Salihli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, şu ifadeleri kullandı:

“Salihli 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Aile Hekimimiz Dr. Mustafa Akgün vefat etmiştir. Ailesine ve yakınlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.”

Yıllardır Salihli’de görev yapan Dr. Mustafa Akgün, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.