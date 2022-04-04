Manisa’da Ramazan topu geleneğini yaşatılıyor

Türkiye’de Ramazan ayının önemli gelenekleri arasında yer alan ve 3 asırlık geçmişe sahip olduğu belirtilen Ramazan topu geleneğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi de sürdürüyor.

Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ulaşan Ramazan ayı geleneklerinden bir tanesi olan Ramazan topu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yaşatılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur vakitlerini, kontrollü bir şekilde ses bombası patlatarak, Manisalılara duyuruyor. Top bombalarının çevre kirliliğine neden olması dolayısıyla ses bombasının tercih edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Yaklaşık 3 asırlık geleneği Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşatıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da hemşehrilerimize iftar ve sahur vakitlerinde geleneksel Ramazan topu ile vakitleri haber veriyoruz. Bu vesileyle Ramazan ayının Manisa’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.