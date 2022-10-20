Manisa’da proje eğitimleri ilçelere yayılıyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje kültürünün ilçelere bağlı hastanelerde de yaygınlaştırılması için eğitimler devam ediyor. Eğitimlerde Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde “Erasmus + Ka1-Bireyin Öğrenme Hareketliliği” eğitimi verildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde “Erasmus + Ka1-Bireyin Öğrenme Hareketliliği” eğitimi verildi. Katılımcıların tamamın gönüllülük esasına dayalı olarak dâhil olduğu uygulamalı eğitimde Eğitimci Derya Deniz Güven, teorik ve pratik bilgi paylaşımında bulundu. Manisa’nın ilçe hastanelerinde de yetişmiş ve tecrübeli bir proje ekibinin olmasının kuruma katma değer katacağını belirten İl Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.