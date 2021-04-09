Manisa’da polise ilginç kutlama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polise kavga ihbarında bulunan gençler olay yerine gelen ekipleri Türk Bayrağı’yla karşılayarak Polis Haftasını kutladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları, polise iki grup arasında büyük bir kavga çıktığı ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken AK Partili gençler gelen ekipleri Türk bayraklarıyla karşıladı. Gelen ekiplere çiçek veren gençler Polis Haftasını kutladı. Polislere bir sürpriz yapmak istediklerini belirten İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Polis Haftasını kutlamak istedik. Gelin desek gelmezdiniz. Böyle bir sürpriz yaptık" dedi.

Kutlamada ayrıca görevi başında şehit düşen polisler için dualar okundu.