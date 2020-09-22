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Manisa’da plakasız motosiklet çalıntı çıktı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHELENDİĞİ PARK HALİNDEKİ VE PLAKASIZ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI.
MANİSA 22.09.2020, 16:32
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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki ve plakasız motosiklet çalıntı çıktı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Ekipleri, Kent Meydanı’nda park halinde ve plakasız motosikletten şüphelendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin şasesi üzerinde yaptığı sorgulamada plakasının 45 ZC 5961 olduğunu ve Turgutlu ilçesinden çalındığını belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
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