Manisa’da pazaryerlerinde ’Yarım kilo’ denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelindeki pazaryerlerinde etiket ve bildirim kontrollerini Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy semt pazarıyla sürdürdü. Yapılan denetimlerde esnafa, satış fiyatının açık şekilde belirtilmesi gerektiği ifade edilerek, ’Yarım Kilo’ yerine ‘1 kilogram’ şeklinde yazılması konusunda uyarı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, Yunusemre ilçesinde her hafta Pazar günü kurulan Horozköy Mahallesi semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Daire Başkanı Ersoy Vitaş’ın da eşlik ettiği denetimlerde hal bildirimleri ve etiket kontrolü gerçekleştirildi. Ürün satışını gerçekleştirilirken, etiketlere ‘yarım kilo’ ibaresi konulmaması gerektiği konusunda esnafa hatırlatmada bulunulan denetimlerde, satış fiyatının açık şekilde belirtilmesi ve etiketlerin ‘1 kilogram’ şeklinde yazılması konusunda uyarı yapıldı. İl genelinde devam edeceklerini belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, amaçlarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğunu vurguladı.