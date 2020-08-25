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Manisa’da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
MANİSA’DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.
MANİSA 25.08.2020, 15:48
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Manisa’da otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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