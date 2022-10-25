Manisa’da "Okul Yolunda Güvendeyim" projesinde öğrencilere yelek dağıtıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından havanın karardığı saatlerde okuldan çıkan öğrencilerin hem görünürlüğünü arttırmak hem de yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla reflektif özellikli yelek dağıtıldı.

Manisa’da öğrencilerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğünce "Okul Yolunda Güvendeyim" projesi hazırlandı. Öğrencilerin özelikle havanın karardığı dönemlerde yaya olarak okula gidiş dönüşlerinde trafikte kontrolsüz olarak bulunduklarından dolayı sürücüler tarafından fark edilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan projede kazaların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi İlköğretim Okulunda Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "okul yolunda güvendeyim", "trafikte bende varım", "öncelik hayatın öncelik yayanın" mottosu yazılı reflektif özellikli yelek dağıtıldı.

55 öğrenciye dağıtılan yelekleri giyen öğrenciler, trafik jandarmalarına da yoğun ilgi gösterdi.