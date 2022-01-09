Manisa’da Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, “Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı” faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalarda Aydın, Bursa, İzmir, Kütahya, Manisa, Denizli, Kocaeli ve Muğla illerinden 168 sporcu yer aldı.

Müsabakalarda 6 okul dereceye girerken, takımlara madalya ve katılım belgelerini Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları İl Tertip komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren takımları tebrik ederek, “Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerek okul sporları ve diğer birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Manisa olarak tesislerimiz ve imkanlarımızla daima gençlerimizin hizmetindeyiz. Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Grup Müsabakalarında sporcularımızın göstermiş olduğu performansların müsabakalara yansıması Türk sporu adına gurur verici. Müsabakalarda dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda da başarılar diliyorum" dedi.