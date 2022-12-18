Manisa’da okul sporları gençler voleybol müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan gençler voleybol müsabakalarına kızlarda 69 okuldan 970 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 37 okuldan 520 sporcu katıldı.

Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda dereceye giren okullar ise şöyle oluştu: Genç Kızlarda Filenin Şampiyonu Mer Koleji olurken, ikinci Mehmet Akif Anadolu Lisesi, üçüncü Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncü Demirci İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu.

Genç erkeklerde ise filenin şampiyonu Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve dördüncü Salihli Merkez Anadolu Lisesi oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupaları okul müdürleri ve okul sporları il tertip komitesi tarafından verildi. İl birincisi olan okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil etmeye hak kazanan takım oldu.