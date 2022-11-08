Manisa’da Okul Sporları faaliyetleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakaları Manisa’da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakalarında, merkez ve tüm ilçelerdeki okulların takımları ile minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 49 ayrı kategoride müsabakalar düzenlenecek.

Okul Sporları faaliyetleri, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından yıldız erkekler voleybol müsabakası ile başladı.

"Bu yıl hedef 30 bin öğrencinin katılımını sağlamak"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, okul sporları faaliyetlerinin sporun tabana yayılması açısından önemli olduğunu söyledi. Öztürk, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim sezonunda yapmış olduğumuz okul sporları faaliyetlerine 435 okuldan 18 bin 533 öğrencimiz katılmıştı. Bu dönemde ise bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Okul sporları ile çocuk ve gençlerimizin sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Geleceğin milli takım sporcuları buradan çıkacak. Amacımız daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Okullarımızda bulunan öğrencilerimize her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceği bir atmosfer oluşturarak spor kültürünü kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 2022 2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları müsabakalarında sporcularımıza ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Açılış seremonisine Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Okul Sporları İl Tertip komitesi, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.