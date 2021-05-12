Manisa’da nisan ayında konut satışı geçen seneye göre 2 kat arttı

Manisa’da nisan ayında konut satışları önceki yılının nisan ayına göre yaklaşık 2 kat artarken 2021 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen konut satışı ise 2020 yılının ilk 4 ayında göre düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğü nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan İstatistiklerde 2021 yılının nisan ayında Manisa’daki konut satışlarının 2020 yılının nisan ayına göre yaklaşık 2 kat arttığı tespit edildi.

Manisa’da 2020 yılının nisan ayında 373’ü ipotekli toplam 813 konut satışı yapılırken, 2021 yılının nisan ayında ise 408’i ipotekli toplam 1508 konut satışı gerçekleştirildi. 2020 yılının ilk 4 ayında 3 bin 58’i ipotekli olmak üzere toplam 7 bin 206 konutun satıldığı Manisa’da 2021 yılının ilk 4 ayında ise 1457’si ipotekli olmak üzere toplam 5 bin 913 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı.

2020 yılının nisan ayında gerçekleşen 813 konut satışından 278’i ilk kez satılan konutlar olurken 2021 yılının nisan ayında satılan 1508 konutun 488’i ilk kez satılan konutlar oldu.