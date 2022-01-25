Manisa’da Murat Eşsiz anısına karate turnuvası düzenlenecek

Manisa’da 2001 yılında Mesir Karate Spor Kulübünü kuran ve Manisalıların karate sporuyla tanışmasını sağlayan merhum Murat Eşsiz adına geniş katılımlı turnuva düzenleniyor. Murat Eşsiz Karate Turnuvasına 15 ilden bine yakın sporcu, hakem ve antrenörün katılacağı açıklandı.

Manisa’da 5 Temmuz 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karate Antrenörü Murat Eşsiz’in anısına Manisa Karate İl Temsilciği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Murat Eşsiz Karate Turnuvası düzenleniyor. 28-29-30 Ocak tarihlerinde Muradiye Spor Salonunda Yapılacak olan büyük organizasyona 15 ilden bine yakın sporcu, antrenör ve hakem katılacak. İlk gün ’Minikler’, ikinci gün ’Yıldızlar’, üçüncü gün ’Ümit genç’ ve ’Büyükler’ kategorilerinde yarışlar düzenlenecek. Turnuvanın ilk günü olan 28 Ocak Cuma Günü, valilik, belediye başkanları, il müdürleri, Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz 16.00’da yapılacak olan açılış seremonisine katılacak. Turnuvanın ikinci günü olan 29 Ocak Cumartesi Günü ise Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan Turnuvaya katılacak.

Murat Eşsiz kimdir?

1966 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Murat Eşsiz, karate sporuna 1982 yılında İstanbul Kültürel Spor Kulübünde Sensei Ali Koca’nın yanında başladı. 1991 yılından 1993 yılına kadar 1. Kademe Antrenör olarak Salihli İlçe Spor Salonunda fahri antrenör olarak görev yaptı. Aynı anda 1991 yılında kendi adına Alaşehir ilçesinde özel Eşsiz Karate Spor Salonu açarak Salihli ilçe spor salonunun yanı sıra çalışmalarına burada da devam etti. 1994 yılında Salihli Eşsiz Karate İhtisas Spor Kulübünü kuran Eşsiz, 1993 yılında Turgutlu’da Kültürel Spor Kulübünü, 1999 yılında İzmir-Tire’de Çağrı Spor Kulübünü, 2001 yılında Manisa Mesir Karate Spor Kulübünü kurdu. Birçok antrenör, hakem ve milli sporcu yetiştirdi. Siyah Kemer 5. Dan 3. Kademe Antrenör ve Uluslararası hakemlik yaparken 1997 yılında seçimle Manisa Karate İl Temsilcisi oldu. 1995-2017 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası müsabakada milli takımda görev aldı. Karate Federasyonunun 2010-2012 yılları arasında Milli Takım Menajerliğini yaptı. 2005 yılında İstanbul’da kurulan Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda kurucu üye, yönetim kurulu üyeliği ve örgütleme sekreteri olarak görev yaptı. Karate Federasyonu 11. Bölge Tertip Kurulu Üyeliği, Karate Federasyonu 11. Bölge Hakem Kurulu Başkanlık görevinde bulundu. 2006 yılında Manisa’da kurulan Manisa Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda kurucu ve Başkan Vekilliği yaptı. Murat Eşsiz 5 Temmuz 2017 yılında vefat edene kadar Manisa Mesir Karate İhtisas Spor Kulübünde Antrenörlük yapmaktaydı. Murat Eşsiz evli ve Enes ile Ali adında iki oğlu vardı.