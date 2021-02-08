Manisa’da Müftü Alim Efendi Bulvarı yeni görünüme kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Müftü Alim Efendi Bulvarı’na kendi ekipleriyle gerçekleştirdiği çalışmayla bambaşka bir görünüm kazandırdı. Peyzaj uygulamasından aydınlatmaya kadar baştan aşağı yenilenen bulvar, prestijli bir görünüm kazandı.

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde yer alan Müftü Alim Efendi Bulvarı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasını tamamladı. Mevcut bulvarda aydınlatmadan kaldırım düzenlemesine, peyzaj uygulamasından trafoların boyanmasına kadar ayrıntılı bir düzenleme yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bulvara bambaşka bir görünüm kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava ile birlikte, çalışmaların ardından bulvarda incelemede bulundu.

Mevcut bulvarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Eski adıyla 5789 Sokak, yeni adıyla Müftü Alim Efendi Bulvarı’ndayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla burada yeşil alan çimlendirme ve ağaçlandırma faaliyetine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız başladı. Biz de bunların kenarında bordür, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yürüttük. Ayrıca, burada bulunan ve kötü durumda olan 4 adet trafomuzun da bakım onarımlarını yaptık. Üzerine resimler çizerek, trafoları da aydınlattık. Bugün de muhtarımız ve site sakinleri ile incelemelerde bulunduk. Yapılan çalışmalarla birlikte Güzelyurt Mahallesi güzel bir prestij bulvara kavuşmuş oldu” diye konuştu.

Daha güzel bir görünüme kavuşan bulvarın, mahalle sakinleri tarafından da tam not aldığını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş “Müftü Alim Efendi Bulvarında yaptığımız çalışmaları değerlendirmek üzere mahalle muhtarımız ve site sakinleri ile birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan çalışmaların, mahalle sakinlerimiz tarafından takdir toplaması bizleri memnun ediyor” dedi.

Mevcut bulvarda yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyesi’nin kendi ekipleri tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Buradaki çalışmalarımızı pandemiye rağmen kısa bir sürede tamamladık. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız ekiplerinin yaptığı bir prestij cadde çalışması oldu. Ben, daire başkanlıklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada toplamda 35 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. 360’a yakın yeni ağaçlandırma çalışması yapıldı. Orta refüjde daha önce çok verimli olmayan aydınlatmaları, 30 tane çift kollu led aydınlatma ile değiştirildi. Sağ ve sol yeşil kuşaklarda toplam 120 tane kıvrımlı dediğimiz aydınlatması güçlü ve estetik direklerden takıldı. 4 adet trafoyu Manisalı ressamlarımız güzel bir görünüme kavuşturdu. Onlara da gece aydınlatması yaptık. Trafolarımız, bir sanat eserine dönüştü. Burada peyzajıyla, çimiyle, ağacıyla çiçeğiyle, trafoların boyanmasıyla, aydınlatmalarıyla, çok güzel bir prestij bulvar oldu. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Güzelyurt Mahallesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava, “Müftü Alim Efendi Caddemizde, Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından kötü görünümde olan yeşil alanlara güzel peyzaj çalışmaları yapıldı. Cadde aydınlatmaları ve park içi aydınlatmaları yapıldı. Çok kötü görünümde olan trafolarımız, profesyonel olarak boyanıp birer sanat eserine dönüştü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemize ve Manisa’mıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Aynur Tava’nın yanı sıra incelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi’nin ekibine eşlik eden Mahalle Sakini Hasan Gülgen, de memnuniyetini dile getirdi. Gülgen, mevcut bulvarda Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, “Yol üzerindeki aydınlatmalar, çimlendirme çalışmaları ve ağaç dikimi gibi çok güzel çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık” dedi.