Manisa’da motosikletlere ceza yağdı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN 4 FARKLI NOKTADA YAPTIĞI MOTOSİKLET DENETİMİNDE KURALLARA UYMAYAN 122 SÜRÜCÜYE TOPLAM 89 BİN 825 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 122 sürücüye toplam 89 bin 825 TL cezai işlem uygulandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosiklet türü araçların yoğun olarak kullanıldığı Poyrazdamları, Sart, Adala ve Durasıllı mahallerinde, son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. 4 farklı noktada gerçekleştirilen denetimde sürücü belgesiz araç kullanan, kask takmayan, araç muayene süresi geçmiş ve plakasız motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı.
Denetimde 122 motosiklet sürücüsüne toplam 89 bin 825 lira ceza yazılırken, 36 araç trafikten men edildi. Plakasız motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Öte yandan motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3