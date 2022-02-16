Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletle otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobildeki iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

Turgutlu Atatürk Bulvarında seyir halindeki Mehmet Emin Köker idaresindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen ve yan sokağa dönüş yapmak isteyen Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Emin Köker ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Şefik ve Rüya Yüksel hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.