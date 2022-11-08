Manisa’da motosiklet işgallerine yönelik sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Trafik Polisleri ile birlikte Seyfettinbey Caddesi’nde motosiklet işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların caddeleri rahat bir şekilde kullanabilmesi için araç sahipleri uyarılarak, araçlarını motosiklet park yerlerine almaları sağlandı.

Şehir merkezinde vatandaşların caddeleri rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Trafik Polisleri ile birlikte Seyfettinbey Caddesi’nde motosiklet park işgali denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, UKOME Genel Kurulu’na istinaden belirlenen motosiklet/bisiklet park yerleri yerine gelişigüzel olarak park edilen araç sahiplerini uyardı, tespit edilen park yerlerine araçların park edilmesi sağlandı. Motosiklet parklanmalarına yönelik olarak uygulamaların devam edeceği belirtildi.