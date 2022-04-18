Manisa’da meyve ağaçlarına tuzaklı koruma

Manisa’nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meyve bahçelerinde zararlılara karşı tuzaklı mücadeleye başladı.

Meyve ağaçlarında gereksiz ilaçlamanın önüne geçmek ve kesin sonuca en iyi şekliyle ulaşabilmek için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kentte bulunan meyve bahçelerine monitör tuzakları asıldı. İzleme tuzakları sayesinde şeftalide zarar yapan anarsia linestella (şeftali güvesi), bağ alanlarında zarar yapan lobesia botrana (salkım güvesi) ile Ayva İçkurdu ve birçok meyvede zarar yapan ceratatis capitata (Akdeniz Meyve Sineği) karşı korunacak.

Asılan tuzaklar sayesinde, zararlılar izlenebilecek ve tuzaklardaki zararlı miktarı ve durumlarına göre üreticilerin ilaçlama yapıp yapmayacağına, ilaçlama yapılacaksa zamanında ilaçlama önerisinde bulunulmasına katkı sağlanacağı öğrenildi.