Manisa’da metrekareye 92 kilogram yağış düştü

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışta birçok eve su basmadan, müdahalede bulunduklarını ve suların tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Metrekareye 92 kilogram gibi bir yağış meydana geldi. Bu yağışlarda bazı kırsal mahallerde çocuklarıyla mahsur kalan anneler, vatandaşlarımız oldu. İtfaiye daire başkanlığımıza gelen ihbarlar sonucunda kurtarma çalışmaları yaptık" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun sağanak yağış sonrası yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Manisa TV’de katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, yaşanılan sağanak yağışlardan dolayı kanallardaki tıkanıklık dolayısıyla taşkınların meydana geldiğini, anında yaptıkları müdahale ile de bu kanalları temizleyerek akışın sağlandığını kaydetti. Cem Çöllü, yaptıkları temizlik çalışmasında sadece bir noktadan 90 kamyon gibi bir çöp çıkarıldığına dikkat çekerek, kanal içinden küvetten, koltuğa, pet şişelerden, strafor kaplarına kadar her türlü evsel atığın çıkarıldığını belirterek, vatandaşların kanallara çöp atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

“Kaçak bağlantılar ile hatlara zarar veriyorlar”

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ise yağmur suyu hatlarına vatandaşların çöplerini mazgallara atmalarının kendilerine büyük bir çaba ve zaman kaybı oluşturduğunu söyledi. Deniz, zaman zaman yağmur suyu hatlarına zaman zaman kimyasal atıkların da bırakıldığını belirterek, “Hatlara kaçak bağlantılarla da hatların zarar gördüğünü de tespit ediyoruz. Bazı bölgelerde sanayi atıklarının, proses atıklarının da bu hatlara bağlandıklarını tespit ediyoruz. Bu hatların çökmelerine sebep oluyorlar. Bu anlamda da uyarıda bulunmak istiyoruz. Özellikle Muradiye bölgesinde ve yeni OSB bölgelerinde şehrin kanal hatlarına da bu proses atıklarını bağlamak suretiyle hatlara zarar veriyorlar” diye konuştu.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve ÇÖZMER’e gelen ihbarlar ile birlikte çağrılara müdahalede bulunduklarını söyledi. İnal, vatandaşların daha çok panik ile kendilerini aradıklarını belirterek, “Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz başta olmak üzere 11 araç ve 42 personelimizle müdahalelerde bulunduk” dedi.

Birçok eve su basmadan, müdahalede bulunduklarını ve suların tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İnal, “Metrekareye 92 kilogram gibi bir yağış meydana geldi. Bu yağışlarda bazı kırsal mahallerde çocuklarıyla mahsur kalan anneler, vatandaşlarımız oldu. İtfaiye daire başkanlığımıza gelen ihbarlar sonucunda kurtarma çalışmaları yaptık. Kendilerini uygun yerlere bıraktık” dedi.

Bazı yollarda da su nedeniyle araçların kaldığını hatırlatan Başkan İnal, bu araçları yaptıkları çalışmalar ile suların içinden kurtardıklarını kaydetti. Vatandaşlara uyarıda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı İnal, vatandaşların ayak bileklerine kadar bile olan sulardan geçmemeleri gerektiğini, suyun kuvvetinin sanılandan daha fazla olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Yağış anında MASKİ ile eşgüdümlü olarak çalışma yapıyoruz”

Yaşanılan sağanak yağışların istenmeyen bir şekilde afete dönüşebildiğine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yoğun sağanak yağmur durumlarında MASKİ Genel Müdürlüğü eşgüdümüyle hareket ettiklerini söyledi. Kuruçay, “İlgili daire başkanlıklarımızın belirlediği, yine bu daire başkanlıklarımızın teknik ekiplerinin belirlediği şekilde müdahalelerde bulunuyoruz. Araç ve iş makinesi parkımız tamamen MASKİ dahilinde ilgili daire başkanlıklarımızın belirlediği şekilde merkezdeki alanlara müdahalesini gerçekleştiriyor” dedi.

Yoğun yağışlar zamanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Kuruçay, yağmurlar aracılığıyla gerek dağlardan gelen malzemelerin (rüsumatın) gerekse de üreticilerin yaptıkları çalışmaların ardından ortada kalan parçaların menfez ve dere yataklarını tıkaması nedeniyle sıkıntıların yaşandığını bunları da gerek temizlik çalışmaları ile gerekse de menfezleri patlatmak suretiyle tıkanıklığı giderdiklerini söyledi. Bazı bölgelerde yoğun yağışlardan kaynaklı olarak yollarda çökmelerin ve bozulmaların meydana geldiğini ifade eden Kuruçay, bu bölgelerde de iş makineleriyle dolgu ve onarım çalışmalarını yaparak yolun trafiğe açılmasını sağladıklarını ifade etti.

Kuruçay son olarak, “Biz toplam 261 mahalle ve bağlısında 712 kilometrelik bakım onarım çalışması yürüttük” diye konuştu.