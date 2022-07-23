Manisa’da Marangöz rüzgarı esti

Şehzadeler Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserleri çerçevesinde genç sanatçı Maran Marangöz’ü Manisalılar ile buluşturdu. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatroda sahne alan Marangöz, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi’nin Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği Kültür Sanat Etkinlikleri ve Yaz Konserleri, bu kez genç sanatçı Maran Marangöz’e ev sahipliği yaptı. Dün akşam gerçekleştirilen konserde yüzlerce hayranı ile bir araya gelen Marangöz, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Maran Marangöz’ün sahne aldığı geceye Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar hep bir ağızdan genç sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler sanatçıya çiçek ve Manisa’nın şifalı Mesir Macunu’ndan takdim ederek performansı için sanatçıyı tebrik etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Yardımcısı Songüler, "Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlere muhteşem bir performans sergileyen Maran Marangöz’ü de tebrik ediyor, kendisine teşekkür ediyorum Bu muhteşem enerjisinin hiç bitmemesi adına Manisa’mızın şifalı Mesir Macunu’nu sizlerin huzurunda takdim ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

’Aşık Oldum Ben Sana’, ’Ban Sen’, ’Minnet Eylemem’, ’Mutlu Yıllar’ ve ’Hep Sonradan’ gibi parçalarını Manisalılar için seslendiren Marangöz sahne performansıyla keyifli anlar yaşattı. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’yu dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan genç sanatçının şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.