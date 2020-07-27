Manisa’da kurbanlıklara sıkı denetim

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Manisa’ya gelen ve Manisa’dan giden kurbanlık hayvanların denetimlerine aralıksız devam ediliyor. Bayram öncesi denetimlerini arttıran ekipler, Şehzadeler ilçesindeki kontrol noktasında kurban pazarlarına giden hayvanları tek tek inceliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Mustafa Ergin, Veteriner Hekimler ve Kolluk Kuvvetlerinin bugün gerçekleştirdiği uygulamada hayvan taşıyan araçlar kontrol edilerek, belgelerinin tam olup olmadığı yönünde incelemelerde bulunuldu. Bakanlıkça hazırlanmış olan Kurban Rehberi ve el broşürlerinin vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

İl Müdürü Metin Öztürk, hayvanların hastalıklardan korunması ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri adına kurban bayramı bitinceye kadar denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Manisa Canlı Hayvan Borsasını da ziyaret eden İl Müdürü Öztürk, Kurban Pazarını gezerek, hayvan satıcılarıyla bir araya geldi. Öztürk, burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlimizde ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ toplanmış, Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirler de göz önünde bulundurularak kurban satış ve kurban kesim yerlerini belirlemiştir. Ülkemiz genelinde kurban satış yerlerine hayvan girişleri Kurban Bayramı’na 30 gün kala başlamış olup, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizlerde satış ve kesim noktalarında denetimler yaparak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruma, Zoonotik hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma noktasında çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında ilimizde 15 bin 815 adet büyükbaş, 93 bin 858 adet küçükbaş kurbanlık hayvan kesilmiş olup 2020 yılı için İlimizde hali hazırda 16 bin 683 adet büyükbaş, 111 bin 503 adet küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bunların yanı sıra diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olmaktadır. Dolayısıyla ilimizde 2020 yılı Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan sıkıntısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz hayvan pazarının şartları, satışa sunulan hayvanlarımızın kurbanlık değerlere uygun olup olmadığı, satılan hayvanların sağlığı ve refahı konularında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra kurbanlık satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasını, en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafe kuralına uyulmasını, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasını, müşteri ve satıcının hayvan satış alanlarında sosyal mesafe kuralına uyarak tokalaşmamasını, para alışverişinde eldiven kullanmasını hem satıcılarımızdan hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlarımızdan istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damızlık dişi hayvan satışı yasak. Vatandaşlarımız Bakanlığımızın geçen yıl kullanıma açmış olduğu ‘HaySag’ isimli mobil uygulamayı ve https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sitesini kullanarak kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerine rahatlıkla ulaşabilirler” dedi.