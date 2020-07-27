banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
ABD'de Korona virüs aşısının üçüncü aşama testleri başladı
ABD'de Korona virüs aşısının üçüncü aşama testleri başladı
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Altın rekor kırınca yatırım yapmak isteyenler kuyumculara koştu
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
Deprem profesörü uyardı: “İstanbul için zaman daralıyor”
CHP tarihinde bir ilk
CHP tarihinde bir ilk

Manisa’da kurbanlıklara sıkı denetim

YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, MANİSA’YA GELEN VE MANİSA’DAN GİDEN KURBANLIK HAYVANLARIN DENETİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR. BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLERİNİ ARTTIRAN EKİPLER, ŞEHZADELER İLÇESİNDEKİ KONTROL NOKTASINDA KURBAN PAZARLARINA GİDEN HAYVANLARI TEK TEK İNCELİYOR.

MANİSA 27.07.2020, 17:48
5
Manisa’da kurbanlıklara sıkı denetim

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Manisa’ya gelen ve Manisa’dan giden kurbanlık hayvanların denetimlerine aralıksız devam ediliyor. Bayram öncesi denetimlerini arttıran ekipler, Şehzadeler ilçesindeki kontrol noktasında kurban pazarlarına giden hayvanları tek tek inceliyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Mustafa Ergin, Veteriner Hekimler ve Kolluk Kuvvetlerinin bugün gerçekleştirdiği uygulamada hayvan taşıyan araçlar kontrol edilerek, belgelerinin tam olup olmadığı yönünde incelemelerde bulunuldu. Bakanlıkça hazırlanmış olan Kurban Rehberi ve el broşürlerinin vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

İl Müdürü Metin Öztürk, hayvanların hastalıklardan korunması ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri adına kurban bayramı bitinceye kadar denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Manisa Canlı Hayvan Borsasını da ziyaret eden İl Müdürü Öztürk, Kurban Pazarını gezerek, hayvan satıcılarıyla bir araya geldi. Öztürk, burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlimizde ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ toplanmış, Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirler de göz önünde bulundurularak kurban satış ve kurban kesim yerlerini belirlemiştir. Ülkemiz genelinde kurban satış yerlerine hayvan girişleri Kurban Bayramı’na 30 gün kala başlamış olup, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizlerde satış ve kesim noktalarında denetimler yaparak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruma, Zoonotik hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma noktasında çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında ilimizde 15 bin 815 adet büyükbaş, 93 bin 858 adet küçükbaş kurbanlık hayvan kesilmiş olup 2020 yılı için İlimizde hali hazırda 16 bin 683 adet büyükbaş, 111 bin 503 adet küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bunların yanı sıra diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olmaktadır. Dolayısıyla ilimizde 2020 yılı Kurban Bayramı için kurbanlık hayvan sıkıntısı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz hayvan pazarının şartları, satışa sunulan hayvanlarımızın kurbanlık değerlere uygun olup olmadığı, satılan hayvanların sağlığı ve refahı konularında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra kurbanlık satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasını, en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafe kuralına uyulmasını, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasını, müşteri ve satıcının hayvan satış alanlarında sosyal mesafe kuralına uyarak tokalaşmamasını, para alışverişinde eldiven kullanmasını hem satıcılarımızdan hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlarımızdan istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damızlık dişi hayvan satışı yasak. Vatandaşlarımız Bakanlığımızın geçen yıl kullanıma açmış olduğu ‘HaySag’ isimli mobil uygulamayı ve https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sitesini kullanarak kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerine rahatlıkla ulaşabilirler” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
kapalı
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:33
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25