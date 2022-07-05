Manisa’da kurban satış noktalarında ilaçlama çalışması

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Canlı Hayvan Borsalarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlık alışverişini yapacakları alanda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Halk sağlığının korunması amacıyla, karasinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de yakından takip ediyor. Kent merkezinde bulunan Canlı Hayvan Borsası’nda yürütülen ilaçlama çalışmalarını inceleyen İnce’ye, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam da eşlik etti. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, vatandaşlarımızın kurbanlık alışverişi yapmak için geldikleri canlı hayvan borsalarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu anlamada ekiplerimiz karasinek ipi ve tuzakların asımın yapıyor, aynı zamanda uçkun uygulaması da gerçekleştiriyor. Burada, hem hayvan üreticilerimiz, hem de canlı hayvan borsasına gelen vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurbanlık alımlarını amaçlıyoruz” dedi.