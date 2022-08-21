Manisa’da kullanılmayan köy okulları ’Köy Yaşam Merkezi’ oluyor

Manisa’nın Soma ilçesinde kullanılmayan köy okulu binaları köy yaşam merkezlerine dönüştürülecek.

Manisa’nın Soma ilçesinde kullanılmayan köy okulu binaları, "Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ve Şube Müdürü Ali Kazak Yırca ve Beyce Mahallelerinde açılış onayları gelen köy okullarını ziyaret ederek, eksiklikleri ve onarım yapılacak alanları yerinde inceledi.

Çakmak, kullanılmayan köy okulu binalarının köy yaşam merkezlerine dönüşümüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yırca ve Beyce’de ilkokul binalarımızı tekrar öğrenciler ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda halk eğitimi merkezi olarak kullanılarak özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürüterek köylümüzün bulunduğu mekana eriştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda eğer halk eğitimi merkezine ihtiyaç yoksa köyün durumuna ve fiziki koşullarına göre orayı bir gençlik kampına dönüştürmeyle ilgili ve çocuklarımızın gençlik kampında vakit geçirecekleri, köy ortamını teneffüs edecekleri bir mekana dönüştürmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."