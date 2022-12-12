Manisa’da Kulaçlar il birinciliği için atıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yarışlara 15 okuldan 82 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 50 metre sırt, 100 metre sırt, 200 metre sırt kategorilerinde mücadele ettiler.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmalarda sporcular kelebek, kurbağalama ve serbest stillerde kendi kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele verdi.

Genç kızlarda birinci Özel İzmir Türk Koleji, ikinci Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi, üçüncü Özel Akhisar Eksen Okulları ve dördüncü Özel Manisa Bahçeşehir Koleji oldu.

Genç Erkeklerde ise birinci Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

İkinci Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, üçüncü Özel İzmir Türk Koleji ve dördüncü Özel Akhisar Eksen Okulları oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.