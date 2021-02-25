Manisa’da kuduz aşılama çalışması

Manisa’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Kuduza Karşı Oral Aşılama Temini Projesi” kapsamında aşılama çalışmalarına başlanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Kuduza Karşı Oral Aşılama Temini Projesi” kapsamında Manisa il genelinde aşılama çalışmalarına başlandı. Aşı baitleri, Etlik Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsünden alınarak, soğuk zincir şartları altında Akhisar Havaalanı’na getirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yapılan kontrollerin ardından aşılar 6 adet uçağa yüklendi. 2021 yılında yaban hayatına yönelik yürütülen çalışmaların Ege Bölgesi ayağı, 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle aşıların havadan atılması ile başladı.

Aşılama çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk “Aşılama çalışmaları ile yaban hayatında, özellikle tilkilerin oral yolla aşılanması ve yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının evcil hayvanlara ve insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu aşı Baitlerine rastlanılması durumunda elle dokunulmaması, herhangi bir temas halinde ise ellerin bol sabunlu suyla yıkanarak en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi önem arz etmektedir. İlimizin de içinde bulunduğu ege bölgesine kilometre kareye 25 adet aşı düşecek şekilde yapılan oral aşılama çalışmalarının 10 günlük süre zarfında tamamlanması planlanmaktadır” dedi.