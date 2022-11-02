Manisa’da Kızılay Haftası kutlandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından yaptırılan 24 derslikli ve 1300 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü, Türk Kızılay İlkokulu ve Anaokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Kızılay şiirlerinin okunduğu törende, öğrenciler tarafından sahnelenen, "Hilal-İ Ahmer’den Türk Kızılaya" gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Programda öğrencilere, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, Hacivat ve Karagöz ile halk oyunları gösterisi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, Kızılay haftası dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında başarılı olan öğrencilere, Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, yaptığı konuşmada, Manisa’da eğitim ve öğretim hayatına okul kazandırdıkları için, Türk Kızılay olarak mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Kızılay tarafından kent genelinde çalışmaların süreceğini belirten Efendioğlu, "Kızılay haftasında 1300 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü 24 derslikli okulumuzda bulunmaktan mutluyuz. Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı olarak, Yönetim kurulu üyelerimiz, Kadın, Gençlik Kollarımız ve gönüllülerimizle birlikte bugün buradayız. Kızılay haftasında böyle güzel bir okulda gençlerle bir arada olmaktan ayrıca mutluyuz, gururluyuz. Bundan yaklaşık 2 yıl önce okulumuzun yapımıyla ilgili karar almış ve Manisa’mıza bu güzel okulu kazandırmıştık. Bu sadece bizimle değil, hayırseverlerimizin desteğiyle oldu. Kızılay’ımıza katkı sunan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu okulumuz ile birlikte, Şehzadeler ilçemize, Türk Kızılay Anaokulunu kazandırdık ve bu hizmetlerle gurur duyuyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelecek. Halkımız, Kızılay’ı kalbinin, yüreğinin bir köşesine koyarsa çok mutlu oluruz." dedi.

Öte yandan, Türk Kızılay Mobil ikram aracında hazırlanan çay ve limonata programa katılanlara ikram edilirken, Kan Bağış Merkezi ekipleri tarafından da öğrenci velileri ile vatandaşlardan kan bağışı alındı.

Etkinliğe, Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Fevzi Yüksel, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkan vekili Serdar Mersinli, Türk Kızılay Manisa Kadın Teşkilatı Başkanı Yonca Öztaş, Türk Kızılay Manisa İl Müdürü Murat Köseler, Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.