Manisa’da “Kitap iyileştirir” kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için “Kitap İyileştirir” sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyası dolayısıyla Manisa’nın Salihli ilçesinde program düzenlendi.

Salihli Adliyesi’nde düzenlenen programda konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, daha önce “Bir kitap bir umut” sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasında 250 binin üzerinde kitap toplandığını söyledi.

Bağış kampanyasında konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, “Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini sağlamak, toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine kavuşturmak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaçtır. İnfazın temel amacını gerçekleştirmek maksadıyla hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla istisnasız her ceza infaz kurumunda kütüphaneler bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki yayınların niteliklerinin ve sayılarının arttırılması için Adalet Bakanlığımız tarafından çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ’Bir kitap bir umut’ sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasında 250 binin üzerinde kitap bağış olarak toplanmıştır. ’Kitap iyileştirir’ sloganıyla da Bakanlığımız himayesinde tüm Türkiye’de ceza infaz kurumları kütüphaneler için kitap bağış kampanyası yeniden düzenlenmiştir. Bağış kampanyamız 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek olup, Luna AVM alışveriş merkezinde ve Adliye binasının zemin katında kitap bağış stantlarımız bulunacaktır.” dedi.

Programa kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kitap bağışçıları katıldı.