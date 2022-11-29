Manisa’da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü

‘Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde, kış mevsiminin başlaması ile birlikte olumsuz hava koşullarında karşılaşılması muhtemel durumlarda alınacak önlemlerin değerlendirildiği ‘Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı’ Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığındaki toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Hayri Sandık, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasına yapan Vali Karadeniz, kış aylarında alınacak olan trafik tedbirlerini gözden geçirmek, kurumlar arasında koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, ilgili kurumların aldığı tedbirler ve sürücülerin bilinçlendirilmesiyle trafik kazalarının en aza indirilebileceğini belirtti.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Müdürlüğü ve Karayolları 23. Şube Şefliği tarafından kış tedbirleri dahilinde ilgili birimlerce şehir içi ve şehirler arası yollarda alınacak tedbirler ve çalışmalar ile hazırlık planlarına ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi. Hazırlanan sunumlarda, trafik uygulamalarında yer alan araç ve personel bilgisi, kapanması muhtemel yollara alternatif olarak belirlenen yollar, sürücülerin bilgilendirilmesi, gerçekleştirilecek trafik denetlemeleri ile kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler verildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından son buldu.