Manisa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Manisa’da jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 3 kişiyi yakaladı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa, Aşağıçobanisa ve Sancaklıbozköy Mahallelerinde saat 15.00 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmalar sonucu; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7’şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. (47) ve K.T. (48) ile yine aynı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.P. (44) yakalandı. Gözaltına alınan firariler adli makamlara sevk edildi.