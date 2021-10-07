Son Dakika
Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye’de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor
Manisa’da kenevir operasyonu
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonunda 39 kök kenevir ele geçirildi.
MANİSA 07.10.2021, 11:34
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonunda 39 kök kenevir ele geçirildi.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yasa dışı kenevir operasyonu düzenlendi. Yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, M.S. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.