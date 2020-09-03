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Manisa’da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI FIRAT ÖZCAN, ZAFER KALKINMA AJANSI’NDAN YÜZDE 84 DESTEK ORANIYLA HİBE ALAN “KADINLAR ÜRETİYOR EKONOMİ CANLANIYOR” PROJESİ KAPSAMINDA YUNTDAĞI BÖLGESİNDEKİ, EL HALISI TEZGAHLARI VE GELENEKSEL EL HALILARINI İNCELEMEDE BULUNDU.

MANİSA 03.09.2020, 17:01
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Manisa’da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 84 destek oranıyla hibe alan “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesi kapsamında Yuntdağı bölgesindeki, el halısı tezgahları ve geleneksel el halılarını incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel el halılarının tanıtımını yapmak ve köylerde yaşayan kadınlarının istihdamına katkı sağlayabilmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesiyle Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 84 destek oranıyla hibe alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, projenin hayata geçmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, el dokuma halı tezgahlarını yerinde incelemek, saha çalışması yapmak için Yuntdağı bölgesinde köyleri ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Yuntdağı el halılarının coğrafi işaretlemesini aldık, bu geleneksel el halılarının tanıtımını yapmak, dokuma faaliyetlerini yeniden canlandırmak, köylerde yaşayan kadınlarımıza istihdam sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, Zafer Kalkınma Ajansından da yüzde 84 destek oranıyla hibe alan ’Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor’ projesi kapsamında Yuntdağı bölgesinde el dokuma halı tezgahlarını yerinde inceledik, saha çalışması gerçekleştirdik. Mahalle muhtarlarıyla ve bölge halkıyla bir araya geldik. Onlarda projeyi destekliyor”dedi.

Geleneksel el halılarının yeniden faaliyete geçirileceğini ifade eden Özcan, “Bunun için belirlenen köylere el dokuma tezgah atölyeleri kurulacak.Dokuma yapan kadınlarımıza istihdam sağlanacak. Bu dokunan halıların yurt içi ve yurt dışı tanıtımını da Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenecek” ifadelerinde bulundu.

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