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Manisa’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında sürdürülecek çalışmalarla kadına yönelik şiddet olaylarını düşürmeye devam edileceğini söyledi.

MANİSA 11.01.2022, 16:32
Manisa’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında sürdürülecek çalışmalarla kadına yönelik şiddet olaylarını düşürmeye devam edileceğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2022 yılının ilk toplantısını Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi. Son bir yılda yapılan çalışmalarda kadına şiddet eğilimi olaylarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Yaşar Karadeniz, “Kadına yönelik cinayetler de ise neredeyse yarı yarıya düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Kadına yönelik cinayet sayısındaki düşüş eğilimini sürdürmek ve şiddet olaylarını azaltacak şekilde hareket etmek 2022 yılı için bizim ana prensibimiz olmalı” dedi.

Toplantı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü İlknur Yüksel’in Manisa ili Kadına Yönelik Şiddet verileri, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu ile elektronik kelepçeye ilişkin katılımcılara bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler ile 2021 yılında kadına yönelik şiddete ilişkin veriler hakkında bilgi verildi.

Belediyelerin kadın konukevi açma zorunluluğuna ilişkin gerçekleştirilen iş ve işlemlerin de görüşüldüğü toplantı, 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı taslağının değerlendirilmesi ile sona erdi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgililer katıldı.

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