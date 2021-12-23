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Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 5 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
MANİSA 23.12.2021, 21:26
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 97 kilo 122 gram kıyılmış tütün, 7 bin 380 adet dolu makaron, 2 adet kompresör, 1 adet tütün basma makinesi, 1 adet güç kaynağı, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.