Manisa’da jandarmadan "Olay Yeri Güvenliği” konusunda eğitim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa olarak sağlık, itfaiye ve AFAD personeline trafik kazalarında "olay yeri güvenliği" eğitimi verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak sağlık, itfaiye ve AFAD personeline trafik kazalarında "olay yeri güvenliği" eğitimi verildi. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda jandarma ve polis trafik timlerince verilen seminerde, trafik kazalarına müdahale eden paydaş kurumların personeline kaza öncesi ve sonrası alınacak emniyet tedbirleri, geçiş üstünlüğünün doğru kullanımı, olay yeri güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Manisa’da görev yapan 46 sağlık, 8 AFAD ve 91 itfaiye personeli katıldığı eğitimlerin, il merkezi ve ilçelerde süreceği belirtildi.